Grave giovane al Rally del Ciocco | colpito dalla ruota di un’auto

(Di sabato 16 marzo 2024) Barga (Lucca), 16 marzo 2024 – Mentre era in pieno svolgimento la quinta prova speciale “Renaio”, nel comune di Barga, del 47°Ile Valle del Serchio, una gomma dicon a bordo un equipaggio in gara si è staccata all’improvviso travolgendo e ferendomente undi 22 anni presente sul posto per assistere alla corsa nell’area montana piena di curve e tornanti. Immediata la chiamata ai soccorsi del 118, giunta alle 15,30, e pronto intervento dei sanitari dell’ambulanza con medico a bordo dell’organizzazione. Le condizioni del, purtroppo, sono apparse particolarmente serie e hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso regionale Pegaso 3, atterrato allo stadio Moscardini di Barga, che ha condotto in codice rosso ilal ...