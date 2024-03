Grande Fratello | la versione napoletana preoccupa Signorini? La reazione del conduttore

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 16 marzo 2024) Da qualche giorno è partito un reality sui social network che sta letteralmente facendo il botto: Si chiama I Figli di Mouse, ma i media l’hanno già ribattezzato come il “napoletano“. D’altronde, i concorrenti, tutti campani, stanno convivendo sotto lo stesso tetto e si nominano di puntata in puntata, proprio come avviene nel celebre programma di Cinecittà. Neanche a dirlo, il format sta ottenendo un successo pazzesco e ora gli utenti internauti si chiedono come la stia prendendo Alfonso: I Figli di Mouse fa il botto L’attenzione delle ultime settimane è tutta su I Figli di Mouse, reality che si sta tenendo sui social e che sta incuriosendo numerosi internauti. Denominato dagli esperti come il “napoletano“, il ...