Grande Fratello | la madre di Greta Rossetti spara a zero su Beatrice Luzzi | Manipolatrice | fasulla!

News tv. “Ecco perché non mi piace” . “Grande Fratello” , ex concorrente attacca Anita – Clima incandescente nella Casa più spiata di Italia. Continua a tenere botta lo scontro tra Beatrice Luzzi e ... (tvzap)

Verissimo, Grecia Colmenares si racconta: “Volevo arrivare alla finale”

Grecia Colmenares torna a Verissimo per condividere la sua esperienza al Grande Fratello e ripercorrere la sua straordinaria carriera.donnaglamour

Rosalinda Cannavò è in dolce attesa, l'annuncio su Ig: 'Il viaggio più bello': La coppia si era conosciuta e innamorata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, da quel momento i due sono diventati inseparabili: "Diventeremo mamma e papà, non vediamo l'ora di conoscerti ...it.blastingnews

Grecia Colmenares a Verissimo, tutto l’amore e l’orgoglio per l’ex marito. Perché non tornano insieme: Grecia Colmenares non ha dubbi, l'ex marito sarà l'amore più Grande per sempre. Silvia Toffanin le chiede perché non tornano insieme ...ultimenotizieflash