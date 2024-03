Grande Fratello | i maschi della casa imitano le inquiline

È stata una nottata pirotecnica quella appena trascorso al Grande Fratello per le tutte le inquiline ancora in gara: Anita, Rosy, Letizia Simona, Beatrice, Greta e Perla. Stavolta però non c’entrano ... (caffeinamagazine)

Questo weekend andrà in onda un nuovo doppio appuntamento con Verissimo ed i suoi Ospiti . Si parte subito da sabato 16 marzo , dalle 16.30 su Canale 5 in compagnia di Silvia Toffanin . Non ci resta che ... (blogtivvu)

Ormai è diventato praticamente un cliché in quel dello spiato appartamento di Cinecittà. Dal momento in cui Alessio Falsone ha varcato la porta rossa del Grande Fratello 2023 ha fatto uno scivolone ... (tuttivip)

Filippo Champagne, chi è il fratello del capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo

«Mi piace la bella vita, mangiare ostriche e pesce crudo, spassarmela e far "ballare la fresca"». Dice così di lui Filippo Champagne, al secolo Filippo Romeo, ...ilmessaggero

Stefano Bettarini rinvia a giudizio Signorini per ‘l’articolo maledetto’: l’investigatore disse “la Ventura ti sta tradendo”: Stefano Bettarini, ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura si racconta in una lunga intervista. Bettarini si lascia ...ilriformista

Grande Fratello, Greta in crisi post incontro con la madre: “Ho fatto il percorso cercando di dimostrare a lei che…”: Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Greta Rossetti si è lasciata andare ad alcune considerazioni post incontro con la madre.tvdaily