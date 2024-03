Grande Fratello diffida Figli di Mouse GF napoletano | il retroscena

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 16 marzo 2024) La Casa deidiè ilche sta spopolando sui social attirando attenzione e successo. Né lo scrittore George Orwell in 1984 né tanto meno John de Mol, il creatore del format Big Brother avrebbero mai immaginato che un giorno, nel 2024, l'inquietante e spettacolare idea di osservare costantemente parole e azioni di un gruppo di persone, sarebbe approdata a Napoli e avrebbe pescato nel variegato arcipelago del social cinese TikTok per selezionare i suoi partecipanti. Tutto questo è diventato realtà dallo scorso 11 marzo 2024 e l'avventura proseguirà per tre settimane sui social dalle 20 alle 3 di notte dal lunedì al venerdì. Cinque ore al giorno in una casa completamente isolata dal mondo esterno per far convivere tanti personaggi strampalati; il tutto arricchito da ...