Grandblue Fantasy Relink Recensione | un Action RPG alla Monster Hunter imperdibile

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 marzo 2024)è un gioco d’azione RPG divertente e frenetico, parte di un mondo e di una lore che dalle nostre parti non è ancora mai approdata ufficialmente. Dopo aver fatto la gioia degli amanti dei picchiaduro con lo spin-off dipubblicato qualche settimana prima del lancio ufficiale di, questo capitolo “regolare” della storia può davvero far breccia negli appassionati dei titoli “AnimeRPG”. Il grandissimo mondo diLa storia è iniziata sull’applicazione mobile e con due season di un anime (entrambi disponibili solo in Giappone). Oggigiorno è facile potenzialmente facile recuperare entrambi, e forse i più deditinarrazione potrebbero farci un ...