Governatore | due morti nell' attacco a Belgorod

(Di sabato 16 marzo 2024) Ci sono duenegli attacchi segnalatie scorse ore contro la regione russa di, al confine con l'Ucraina, secondo illocale citato da Interfax. "Due persone, un uomo e una donna, sono morte. L'uomo era alla guida di un camion quando una granata lo ha colpito e questo si è scontrata con un autobus passeggeri", ha scritto su Telegram ilVyasheslav Gladkov. I passeggeri dell'autobus non sono rimasti feriti, ha aggiunto, mentre ha anche segnalato la morte della donna che si trovava in un capannone.

Ucraina, attacchi con droni in Russia: in fiamme raffineria di petrolio

L'Ucraina risponde all'attacco contro Odessa con una serie di raid con droni contro le regioni russe di Samara, Belgorod e Kursk.adnkronos

Ucraina, attacco con drone a raffineria di petrolio in Russia. «Ma non ci sono vittime»: Guerra Ucraina-Russia, le notizie del 16 marzo. Un drone ha attaccato la raffineria di petrolio di Syzran, nella regione di Samara. Lo ha riferito - come riporta la Tass - il Governatore ...ilgazzettino