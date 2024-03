Google Wallet allarga gli orizzonti su Android e abbraccia un formato di Apple

(Di sabato 16 marzo 2024) In distribuzione superuna novità che consente di importare i pass digitali nel.pkpass di. L'articolo proviene da Tutto

Tra le ultime novità di Google vi sono quelle relative a Google Wallet per Wear OS e a Gboard . Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco le ultime novità di Google Wallet per Wear OS e Gboard sui ... (tuttoandroid)

Google Wallet accoglie un'opzione per tenere in ordine tessere fedeltà e biglietti : adesso, è possibile gestirne manualmente l'archiviazione. L'articolo Google Wallet permette di archiviare ... (tuttoandroid)

Google Wallet si prepara a integrare automaticamente biglietti del cinema e carte d'imbarco sfruttando le conferme di Gmail. L'articolo Google Wallet si prepara ad accogliere un’altra novità per ... (tuttoandroid)

Google Keen al capolinea: chiude l'app sperimentale in stile Pinterest di Area 120

Google Keen, il social in stile "Pinterest" lanciato in via sperimentale nel 2020 da Area 120, l'incubatore interno di startup e potenziali "nuove idee rivoluzionarie", verrà definitivamente chiuso. N ...hdblog

La truffa dell’app Leather su Apple, attenti ai vostri risparmi!: Attualmente, una pericolosa truffa sta mettendo nel mirino gli utenti del rinomato Wallet Leather attraverso una falsa app di criptovaluta reperibile sull'App S ...tecnoandroid

Nexi: +88% lo speso con smartphone e smartwatch nel 2023: Cresce del 41%, inoltre, il numero di carte Nexi registrate su Wallet che prevedono la virtualizzazione della carta nello smartphone, quindi basate su tecnologia NFC, come Apple Pay, Google Pay e ...bitmat