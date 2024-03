Gli sfavoriti d’Europa | i candidati alla prossima Champions League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 16 marzo 2024) 2024-03-15 21:02:11 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Nnuovo format, nuove squadre? IL UEFAcambia struttura a partire dstagione. Smetterà di essere la solita fase a gironi più la fase a eliminazione diretta e lo diventerà un campionato con 36 squadrecon quattro blocchi da nove squadre e incontri alternati, alcuni in casa e altri in trasferta. Nell’anno ‘inaugurale’ potrebbero esserci squadre a sorpresa che, grazie alle loro grandi stagioni nelle competizioni nazionali, otterranno il biglietto per la massima competizione europea. La cosa più curiosa è che, dei cinque campionati maggiori, ce ne può essere uno per ogni lega: Girona, Aston Villa, Bologna, Stoccarda e Stade Brestois. Girona La storia può essere confermata ...