Gli ottantacinque anni di fischi Giovanni Trapattoni

(Di sabato 16 marzo 2024) Il padre della patria Giovne fae da un tempo lontano - eppure, era solo ieri - risuona ancora nel nostro calcio l’eco del suoo.a il Trap, le dita incrociate sulle labbra, come ha imparato da bambino copiando suo padre operaio che - in una sequenza da film neorealista - quando torna a casa sul far della sera così si annuncia al figlio Giuàn. Uno secco, perentorio, a richiamare un difensore distratto o semplicemente una nota stridula lanciata lì, nel concerto della partita, a marcare un’identità o un bel ragionamento, seguendo un filo logico e importante. Nato a Cusano Milanino il 17 marzo 1939, nella stagione che corre verso la Seconda Guerra Mondiale, ultimo di cinque figli, prete mancato, tipografo per necessità, calciatore con la ...