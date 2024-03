Gli Herons a Roma per il sogno Coppa Italia Per giocarsi il trofeo c’è da battere Roseto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) E’ tutto pronto. La FaboMontecatini si appresta ad affrontare la sua prima final four di, in programma a partire da questo pomeriggio alle 14 al PalaTiziano di, fresco di ristrutturazione. Comunque vada per gli "aironi" guidati da coach Federico Barsotti quella odierna rimarrà una data impressa negli annali del giovane club termale, anche se Nicola Natali e compagni faranno di tutto per far sì che le date da ricordare siano due. La strada per raggiungere questo obiettivo è una e una sola: abl’ostacolo Liofilchemnel match che inaugura la manifestazione. Molto più facile a dirsi che a farsi, perché la formazione abruzzese nonostante l’addio a gennaio di Mitchell Poletti vanta un roster di primissimo livello per la categoria e soprattutto perché ...