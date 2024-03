Giugliano-Benevento | le formazioni ufficiali | un’assenza importante per i giallorossi

(Di sabato 16 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMister Auteri è costretto a fare a meno di Paleari che non è nemmeno in panchina. La porta giallorossa sarà difesa da Manfredini. Nessuna sorpresa nel reparto arretrato con Capellini, Terranova, Pastina. In mezzo al campo sarà Karic ad affiancare Nardi mentre sulle corsie laterali agiranno Improta e Simonetti. In attacco il tridente Lanini-Starita-Ciciretti. Le(4-3-3): Russo, Menna, Cargnelutti, Caldore, Yabre, Giorgione, Maselli, De Rosa, Ciuferri, Salvemini, Balde. A disp.: Baldi, Rob, Scognamiglio, Oyewale, Gladestony, Berardocco, Boccia, Valdesi, De Sena, Barba, Oviszach, Di Dio. All.: Bertotto(3-4-3): Manfredini, Capellini, Terranova, Pastina, Improta, Karic, Nardi, Simonetti, Ciciretti, Lanini, Starita. A disp.: Nunziante, Benedetti, ...

Si apre stasera con l’anticipo del Massimino tra Catania e Audace Ceringola che inaugura il 32° turno del girone C di serie C. Derby vista Play off per il Giugliano , la Juve Stabia insegue la b a ... (teleclubitalia)

Sabato 16 marzo 2024, a partire dalle ore 20.45, va in scena la tredicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie C girone C, presso lo... (calciomercato)

Le informazioni relative alla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Giugliano-Benevento , match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . I ... (sportface)

Giugliano-Benevento, le formazioni ufficiali: Auteri ritrova Starita dal 1'

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Giugliano-Benevento, incontro in programma alle 20.45 al "De Cristofaro". Valerio Bertotto, tecnico dei padroni di casa, punta sul ...tuttoc

DIRETTA/ Giugliano Benevento video streaming tv: ci sono appena 4 precedenti! (Serie C, 16 marzo 2024): Il cielo si riempie di fumogeni perché stasera è tempo della diretta di Giugliano Benevento, incontro fissato per oggi 16 marzo 2024 alle ore 20,45; valevole per il 32esimo turno di Serie C. I padroni ...ilsussidiario

LIVE – Giugliano-Benevento, dalle 20:45 gli aggiornamenti. A breve le formazioni ufficiali: Questa sera alle ore 20:45 in campo allo stadio “De Cristofaro” la Serie C girone C 2023/24, il Giugliano sfida il Benevento per la trentaduesima giornata della competizione. Derby campano al quale ...restodelcalcio