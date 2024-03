(Di sabato 16 marzo 2024) Ascoli, 16 marzo 2024 - "Nonpiùsul miocon", firmato. Il pianista e compositore ascolano, 54 anni, papà di due bambini e con una laurea in filosofia, dal 2022 combatte contro un mieloma multiplo e pochi giorni fa aveva fatto preoccupare tutti i fan per un concerto rimandato proprio per "questioni di salute". Il 15 marzo aveva in programma un concerto a Taranto, ma è stato rinviato al 30 aprile. Italian music composerattends the Raiuno Italian tv program Cinque Minuti conducted by Italian journalist Bruno Vespa, Rome, Italy, 4 March 2024. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI Poi un post rassicurante: "Piano Solo Tour ...

Stop al concerto di Taranto per Giovanni Allevi : il compositore costretto a rimandarlo per problemi di salute. Cosa è successo? Giovanni Allevi non sta bene: rimandato il concerto di Taranto Per ... (superguidatv)

C’era grande attesa per il concerto di Giovani Allevi al teatro Orfeo di Taranto , in una delle tappe del Solo Tour. Il pianista ha dovuto posticipare la serata in data 30 aprile per motivi di ... (ildifforme)

ASCOLI - « Giovanni è a letto con l?influenza, con febbre piuttosto alta ma nulla di grave: si ferma solo per qualche giorno per rimettersi». Queste le parole della famiglia... (corriereadriatico)

Giovanni Allevi e la malattia: “Non potendo più contare sul mio corpo, suonerò con tutta l’anima"

Il pianista e compositore ascolano, laureato in filosofia, proprio pochi giorni fa ha annullato e rinviato il concerto a Taranto per “problemi di salute”. Sui social: “Grazie a tutti voi per le emozio ...ilrestodelcarlino

Giovanni Allevi influenzato, nuovo stop per l’artista: Ascoli.- Nuovo stop per Giovanni Allevi che aveva da poco iniziato il suo nuovo tour in Italia. Dopo il rinvio del concerto di Taranto, il pianista ascolano ora è stato colpito da un forte attacco inf ...cronachemarche

Giovanni Allevi: annullato concerto di Taranto per “problemi di salute”: Stop al concerto di Taranto per Giovanni Allevi: il compositore costretto a rimandarlo per problemi di salute. Cosa è successosuperguidatv