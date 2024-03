Giovanissimi b regionali La Cattolica Virtus non frena più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Neigirone B niente di nuovo al vertice. La capolistacontinua a dettare legge e vince 6-0 sul campo della Lastrigiana. Il Prato ha risposto battendo di forza 4-0 la Settignanese. Uno scatenato Scandicci prevale 9-0 sulla Colligiana, mentre la Sestese ha vinto 2-1 in casa della Sancascianese. Scandicci e Sestese hanno raggiunto al terzo posto l’Affrico, fermato 1-1 dall’Aquila Montevarchi. Altro pareggio 1-1 quello tra Firenze Ovest e Rinascita Doccia; mentre Zenith Prato e Sinalunghese si sono divise la posta in palio: 2-2. Nel girone A solo conferme in testa con la capolista Tau Altopascio che ha travolto 6-1 il Don Bosco Fossone. I Giovani Fucecchio hanno espugnato il campo del Ponte 2000, mentre il San Giuliano ha vinto 3-0 contro l’Armando Picchi. Di misura il Calci, 1-0 ...