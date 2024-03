Giovani fidanzati trovati morti in box

(Di sabato 16 marzo 2024) 13.08in un garage a Secondigliano, a Napoli, due corpi senza vita. Sono di un ragazzo e una ragazza, una coppia. E' giallo. Si indaga per capire le cause della loro morte. I due erano riversi in un'auto. Tra le le ipotesi la morte accidentale. Forse per una fuga di gas. Pare che i dueni, lui 24enne, lei coetanea, cercassero un po' di intimità e sarebbero stati stati uccisi dalle esalazioni della loro macchina, dove si erano appartati. Il ritrovamento dei corpi alle prime luci dell'alba.

