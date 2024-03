Giornata per le vittime del Covid | le iniziative a Nembro e Alzano

(Di sabato 16 marzo 2024) In occasione dellaNazionale in memoria delledell’epidemia di Coronavirus, che ricorre ogni anno il 18 marzo,, che era stato duramente colpito dal virus, ricorda le persone che hanno perso la vita durante l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. Per non dimenticare quanto accaduto, vengono organizzate diverse. Sabato 16 marzo alle 9.30 alla croce sul Monte Cereto avrà luogo un momento di riflessione insieme a don Sergio Gamberoni. Lunedì 18 marzo alle 9.45 al Memoriale si terrà la commemorazione dei defunti. La sera, alle 20.45, si terrà la presentazione del libro “Carovane – La tempesta dele il futuro di una comunità”, alla presenza degli autori Claudio Cancelli (sindaco del Comune didal 2012 al 2022) e don ...

Circa 200 persone hanno fatto un pisolino collettivo con tanto di cuscini, materassini e maschere per dormire nel centro di Città del Messico per celebrare la Giornata mondiale del sonno . L'evento è ... (fanpage)

Seriate . Lunedì 18 marzo alle 17.30 al Teatro Aurora di Seriate , in occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, si terrà un concerto dal titolo “ musica e parole ”. I ... (bergamonews)

Frosinone-Lazio, le formazioni ufficiali: c'è Cheddira, la scelta su Immobile e il sostituto di Provedel

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara dello Stirpe tra Frosinone e Lazio, valida per la 29esima Giornata di Serie A. In casa Frosinone, Di Francesco sceglie Turati e non Cerofolini per ...tuttonapoli

Serie A: il Lecce passa di misura a Salerno. Punti salvezza importanti per i salentini: Si è conclusa la sfida tra Salernitana e Lecce, sfida salvezza della ventinovesima Giornata allo stadio Arechi. A festeggiare sono i salentini, che si sono imposti di misura sulla squadra di Liverani ...torinogranata

LBA - GeVi Napoli vs Estra Pistoia, diretta testuale 3° quarto 27': Due punti in chiave playoff molto importanti in questo anticipo del sabato della serie A per la 23a Giornata. La Generazione Vincente Napoli Basket, reduce dalla sconfitta di Casale Monferrato contro ...pianetabasket