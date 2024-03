Giocano alla roulette russa e parte il colpo | ferito un 19enne a Frattamaggiore

Roma, 12 marzo 2024 – “La protezione dei civili deve essere garantita in ogni momento, in linea con il diritto internazionale. In questo momento c'è solo un modo per ripristinare un flusso adeguato ... (quotidiano)

Ho visto lui che fa l’accordo con lei, che (forse) fa l’accordo con lui che non vuol far l’accordo con me. In mezzo alla canzone super pop presa in prestito da Annalisa e rivisitata in chiave di ... (lanazione)