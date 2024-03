(Di sabato 16 marzo 2024) Laha vinto la terza tappa dellaA1 di, andata in scena al Palaprometeo di Ancona. Le Campionesse d’Italia hanno replicato il successo ottenuto nei primi due appuntamenti del massimo campionato italiano per società e si presenteranno da prime della classe alla Final Six che assegnerà lo scudetto. La corazzata marchigiana si è imposta con 127.900 punti, trascinata dalla fuoriclasse Sofia. L’argento iridato nel concorso generale individuale, nonché trionfatrice sul giro completo ai Mondiali 2022, si è esibita esclusivamente al nastro, totalizzando 32.550 (16.5 per le difficoltà, 7.5 di esecuzione). Accanto alla ribattezzata Formica Atomica si sono distinte Milena Baldassarri (33.900 alle clavette), Anna Piergentili (30.100) e Talisa ...

L’attesa è finita. Alle 18:30 di sabato 16 marzo prende il via terza ed ultima tappa del Campionato Italiano di Serie A 2024 di Ginnastica ritmica , in programma ad Ancona . Le migliori ginnaste ... (sportface)

LIVE – Ginnastica ritmica Serie A1 Ancona 2024: segui la DIRETTA dell’evento

Ginnastica ritmica, Cervia ad Ancona per conquistare la promozione in A1: Terza e ultima giornata della regular season 2024 per il campionato nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica ritmica, “Trofeo Veggy Good”.corriereromagna

Ginnastica ritmica, Fabriano firma il tris in Serie A. Raffaeli e Varfolomeev regalano spettacolo: La Ginnastica Fabriano ha vinto la terza tappa della Serie A1 di Ginnastica ritmica, andata in scena al Palaprometeo di Ancona. Le Campionesse d’Italia hanno replicato il successo ottenuto nei primi ...oasport