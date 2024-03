Giardini del Molosiglio affidati per tre anni a GreenCare | è la più grande adozione di verde pubblico a Napoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 16 marzo 2024) L’Associazione Premioin campo per la manutenzione e la cura triennale deidel, 21mila metri quadrati di: è la piùdella città dida parte di una associazione del terzo settore. Già iniziati lo scorso dicembre i lavori, tra le novità che interessano ic’è il già ripristinato roseto, con la messa a dimora di 45 esemplari di rosa intorno al Monumento al Fante; la segnaletica in italiano e inglese dedicata alla presenza degli uccelli, realizzata in collaborazione con l’Associazione Studi Ornitologici dell’Italia Meridionale, con la quale si sono anche installati nidi e mangiatoie per facilitare la vita dei volatili in ambiente urbano. Seguirà la realizzazione, in ...