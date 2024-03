Giallo a Napoli | trovati due cadaveri al piano terra di un locale a Secondigliano

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 16 marzo 2024) I corpi di due giovani uomini sono stati riquesta mattina, sabato 16 marzo, in unaldel quartiere. Il ritrovamento è avvenuto in via Fosso del Lupo, nei pressi di un garage, nel nord della città. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che si occupano delle indagini, e due ambulanze, mentre un capannello di gente incuriosita ha raggiunto l’area. Le cause del decesso, naturali o violente, sono ancora sconosciute. Leggi anche: Circumvesuviana di: sono stati tre minori a mettere il frigo, la vasca da bagno e le lastre di marmo sui binari Ordine di Hagal, cinque misure di sorveglianza speciale per i componenti dell’associazione terrorista eversiva di estrema destra Violentò una turista nel bagno del suo ...