GF | Greta è in crisi | le parole che le hanno fatto male

(Di sabato 16 marzo 2024)Rossetti è entrata inper ledella mamma che non approva la sua relazione con Sergio. Lo sfogo con Alessiosi è sfogata con Alessio nella serata di ieri perché si sente poco protetta dalla famiglia dal momento che durante l’incontro con la madre Marcella, nel corso della scorsa puntata, la donna le ha detto che non condivide la sua relazione con Sergio.c’è rimasta moltoed è entrata indopo ledette dalla mamma. La ragazza non si è sentita appoggiata nelle sue scelte. Così come ha raccontato ad Alessio, sfogandosi: “Sai cosa mi fa tanto? Sapere che non c’è nessuno che crede in me. Non crede al mio potenziale, a quello che dimostro. Anche se ora non lo faccio più, ho ...