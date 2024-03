GF | Beatrice Luzzi mette in guardia Greta | “A volte anche le persone di famiglia sono invidiose”

Grande Fratello, esplode la gelosia di Beatrice per Giuseppe: scatta lo scontro per colpa di Anita

I Beabaldi tornano ad essere in disaccordo. Il motivo della contesa Ovviamente i gieffini Vittorio e Anita, per cui entrambi hanno provato gelosia in passato ...libero

Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Sergio D'Ottavi l'aereo dai fan crea invidia: «Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo punto»: Se all'inizio di questa stagione del Grande Fratello qualcuno avesse detto: «Beatrice Luzzi e Rosy Chin riceveranno un aereo dai fan per la loro amicizia», nessuno ci avrebbe ...leggo

Beatrice Luzzi a Greta Rossetti: «Non sempre le persone a noi vicine riescono a superare i propri limiti». A chi si riferisce: Greta Rossetti si sta vivendo in modo un po' malinconico questi ultimi giorni di permanenza all'interno della casa del Grande Fratello. Il motivo La mamma Marcella Bonifacio e il ...leggo