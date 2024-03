Gettava esche avvelenate in strada | fermata 60enne a Morena

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 marzo 2024) La donna è stata incastrata grazie agli estratti delle telecamere di sorveglianza, che l’hanno ritratta intenta a gettarein. Polizia mette in fuga rapinatore (ilcorrieredellacitta.com) Tentava di avvelenare gli animali con dellemortali, lasciate appositamente in giro per. Ha interrotto questa pratica barbara solo perché la polizia di Ciampino l’ha colta sul fatto, dopo aver per giorni raccolto le esce e identificata la donna. È la vicenda che ha riguardato nelle ultime ore una sessantenne residente nel quartiere, a Roma. Avvelenava gli animali condiuna sessantenne aGli agenti della polizia di Ciampino avevano dei forti sospetti sulla ...