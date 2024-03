Gelso d’Oro | i migliori sul podio | Grazie | siete un esempio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Ha scelto ile non a caso: è forse la cerimonia che ama di più, per il suo primo, per quanto breve, intervento in pubblico dopo le cure per il tumore. "Lascio subito la parola al vice Marco Erba - ha detto il sindaco Ermanno Zacchetti - sono lontano dall’essere al 100%, ma ho fatto di tutto per esserci, credo che questa cerimonia sia una delle più importanti per la città e anche il momento più significativo della Fiera di San Giuseppe che prende il via con questo appuntamento e arriverà a fino a domenica". Commozione che si aggiunge a commozione per i cernuschesi eccellenti che giovedì sera si sono passati il testimone uno dopo l’altro sul palco della Casa delle Arti, una passerella del merito, piena di significato che tocca tanti ambiti, dallo sport al no-profit. Applausi e ovazioni a cominciare dagli scout, schierati in divisa, per ...