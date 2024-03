Gelata sull’inflazione | +0 | 8% Frena anche il carrello della spesa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Gli italiani spendono sempre di più per i consumi ma i carrellisono irrimediabilmente sempre più vuoti. Complice un’inflazione sì in calo ma sempre su livelli elevati e spinta ancora da prezzibenzinaquesti in calo ma comunque molto alti (al servito la verde è da pochi giorni scesa sotto i 2 euro al litro). La fotografia del Paese che tira la cinghia viene fornita dai dati Istat su consumi e inflazione. Dati che allarmano non poco le associazioni dei consumatori che stilano bollettini sulla difficile condizione delle famiglie. Magli imprenditori, che di consumi vivono, si mostrano preoccupati. Il primo dato significativo è quello sui consumi: a gennaio su base annua le vendite al dettaglio sono aumentate dell’1% in valore e calate in volume del 2,1%, rileva l’Istat, ...