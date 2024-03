Gaza | Unicef denuncia | bimbi senza cibo

(Di sabato 16 marzo 2024) 12.45 Il 31% dei- ovvero 1 su 3 sotto i 2 anni - nel nord ella Striscia disoffre di malnutrizione acuta. Un dato che rileva un'escalation sconcertante di mancanza dise si confronta con il dato di gennaio quando il problema interessava il 15,6% dei piccoli. Ben 23sono morti nelle ultime settimane per malnutrizione e disidratazione. Lo riporta l'su X. A Rafah, nel Sud, dove c'è maggiore accesso agli aiuti,la malnutrizione acuta è passata dal 5% di gennaio al 10% di febbraio, e quella grave dall'1% al 4%.

I bambini a Gaza muoiono di fame

