(Di sabato 16 marzo 2024) La nave Open Arms ha fatto sbarcare nella Striscia 200 tonnellate di alimenti forniti dall'Ong World central kitchen. Non è ancora chiaro come saranno distribuiti, viste le difficoltà di raggiungere tutte le zone dell'exclave con i combattimenti in corso

Gaza , 12 mar. (Adnkronos) - Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha consegnato cibo a Gaza per 25mila persone. Lo ha scritto su X il Wfp, aggiungendo che si tratta della prima ... (liberoquotidiano)

Gaza , 12 mar. (Adnkronos) – Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha consegnato cibo a Gaza per 25mila persone. Lo ha scritto su X il Wfp, aggiungendo che si tratta della prima ... (calcioweb.eu)

Gaza, consegnato il primo carico di aiuti umanitari via mare

“Tutto il carico è stato scaricato e viene preparato per la distribuzione a Gaza", ha affermato Wck sul suo sito. Non è ancora chiaro, però, il mondo in cui questo cibo sarà consegnato alla ...ilgiornale

Domani nuovi colloqui su Gaza a Doha, secondo fonti egiziane: Un nuovo spiraglio di speranza o l’ennesimo inconcludente rimpallo di responsabilità alle porte Hamas ha fatto sapere questa sera di aver consegnato a Israele, per il tramite del Qatar, la sua ultima ...informazione

La Marina israeliana dà istruzioni alla Open Arms per consegnare gli aiuti umanitari a Gaza: La nave della Ong Open Arms è arrivata a Gaza con gli aiuti per i civili palestinesi che sono stati scaricati sulla Striscia. L'Idf ha diffuso un video in cui si sente un ufficiale della Marina dare i ...informazione