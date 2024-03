Gardela | i soci comprano l’edificio L’immobile pignorato era all’asta | Davvero una grande mobilitazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 16 marzo 2024) Lo storico circolo Ladi via Portone lancia una raccolta fondi, ultima tappa di un percorso che ha consentito ai 250di diventare proprietari del. "Il circolo – spiega il presidente, Mattia Simionato – è nato nel 1954 in via Savini e dal 1980 è in via Portone dove eravamo in affitto. Tempo faè statoed è andato". Da qui l’idea di acquistarlo. La decisione è stata presa in un’assemblea un paio di mesi fa. "Era presente una larga maggioranza – continua Simionato – e molti degli assenti avevano delegato gli altri. Abbiamo partecipato e siamo riusciti ad acquistarlo.era stato valutato 207mila euro nel bando d’asta, quindi abbiamo chiesto un finanziamento alle banche pari al 55% del totale, i ...