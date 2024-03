Galles-Italia | Sei Nazioni | ultime e diretta TV

In vista dell’ultima sfida tra Galles e ITALIA (diretta Sky, NOW, TV8) , un infortunio priva Quesada di Ange Capuozzo. Al suo posto il tecnico rilancia Lorenzo Pani, presente nelle prime due partite ... (digital-news)

Dopo il pareggio ottenuto in casa della Francia e la vittoria interna ai danni della Scozia, la Nazionale italiana di rugby , guidata dal CT Gonzalo Quesada, affronterà oggi alle ore 15.15 italiane, ... (oasport)

Tutto pronto per Galles-Italia, partita valevole per il quinto ed ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby maschile. Gli uomini di Gonzalo Quesada, dopo la splendida vittoria in rimonta ... (sportface)