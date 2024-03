Galles-Italia oggi al Sei Nazioni di rugby | dove vederla in TV e streaming | orario e canale in chiaro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valevole per la quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni 2024 tra Galles ed Italia. Gli ... (oasport)

Dopo il pareggio ottenuto in casa della Francia e la vittoria interna ai danni della Scozia, la Nazionale italiana di rugby , guidata dal CT Gonzalo Quesada, affronterà oggi alle ore 15.15 italiane, ... (oasport)

L’Italia chiude con una sconfitta il Sei Nazioni Under 20, battuta dal Galles 27-15 all’Arms Park di Cardiff. Gli Azzurrini avevano chiuso il primo tempo in vantaggio nettamente per 15-0 grazie ... (sportface)