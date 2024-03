Frosinone-Lazio LIVE 1-3 | Castellanos entra al posto di Immobile e segna due volte!

DIRETTA - Frosinone-Lazio 1-1, duplice fischio: termina il primo tempo

Football Italia live Blog Questa pagina verrà aggiornata vivere con le ultime novità rilevanti, non è necessario aggiornare la pagina! 19:38 Classico Salernitana announce they are evaluating whether ...informazione

Frosinone - Lazio, Castellanos segna e abbraccia tutti: l'esultanza - FOTO: Un gol lampo. Pronti, via: Castellanos subentra a Immobile e realizza di testa il gol del 1-2 della Lazio contro il Frosinone. Subito dopo aver messo la palla in porta, l'argentino ...lalaziosiamonoi

Lazio, un titolare finisce ko all’intervallo: salta la Juventus. Ansia Tudor: Piove sul bagnato per la Lazio, che deve rinunciare a un titolare all’intervallo nel match contro il Frosinone. Luca Pellegrini è infatti uscito per infortunio dopo i primi 45 minuti per un problema ...calciomercato