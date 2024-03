Frosinone-Lazio LIVE 1-2 | Castellanos entra al posto di Immobile e segna!

Serie A, Frosinone-Lazio 1-2 DIRETTA

57' GOL! Frosinone-Lazio 1-2! Gol di Castellanos! Entrato in campo da neanche 30 secondi, El Taty colpisce di testa sulla punizione di Luis Alberto e insacca! Rimonta completata per i biancocelesti!ansa

Tudor alla Lazio, ecco quando guadagnerà: ne aveva parlato con il Toro: Quanto ha chiesto Igor Tudor per accettare la panchina della Lazio Lo spiega il Corriere della Sera: "Contratto fino a giugno del 2025 più opzione per la stagione successiva, con una base ...torinogranata

Frosinone-Lazio, non solo Provedel: allo Stirpe presenti anche altri due biancocelesti: La delicata situazione della Lazio specialmente per ciò che è accaduto in questa settimana, ha scosso notevolmente il gruppo che proprio per questo vuole unirsi e uscirne. In occasione di ...lazionews24