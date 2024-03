Frosinone Lazio LIVE 1-0 | fine primo tempo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 16 marzo 2024), match valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. SEGUI LA DIRETTA SUNEWS24.COMParte subito bene il, che nei primi minuti mette in difficoltà lacon una occasione immediata di Cheddira, che di testa non trova la porta. Il vantaggio arriva però pochi minuti dopo, e lo firma Lirola al 13? di testa. Gol nato dalla grande giocata di Soulè che serve poi Zortea per il cross dell’assist. Rete numero 100 delin Serie A. Dopo il ...