Frosinone Lazio LIVE 0-0 | subito pericoloso Kheddira

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 16 marzo 2024), match valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. SEGUI LA DIRETTA SUNEWS24.COM(4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Lirola; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Gelli. All. Di Francesco. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Seck, Kaio Jorge, Cuni, Reinier, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi, Valeri.(4-3-3): Mandas; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. ...