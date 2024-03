Frosinone-Lazio 2-3 | vittoria biancoceleste dopo addio Sarri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 16 marzo 2024) Pubblicato il 16 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Lavince 3-2 sul campo deloggi nel match in calendario per la 29esima giornata della Serie A 2023-2024. I biancocelesti, al primo match senzain panchina,le dimissioni del tecnico toscano conquistano il successo interrompendo la striscia di 4 sconfitte di fila. Lapermette alladi salire a 23 punti. Il, sempre più in crisi con 2 punti nelle ultime 8 giornate, rimane a quota 24, in terz'ultima posizione. Ilparte col piede sull'acceleratore. Al 5' Cheddira piomba sul cross di Gelli, deviazione imprecisa. Passa una manciata di secondi e Mazzitelli va al tiro, Mandas blocca. Al 13', i padroni di casa sfondano. Cross di Zortea, Lirola si inserisce ...