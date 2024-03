Frosinone Far west ? Dopo la sparatoria la gente scende in piazza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Aè andata in scena una marcia per la legalità a poco meno di una settimana dallache sabato scorso ha provocato un morto e tre feriti. Il corteo si apriva con lo striscione "Non restiamo indifferenti". La manifestazione è stata promossa dall'associazione ‘Tutti i colori del libro' ma hanno aderito altre realtà come l'Anpi.