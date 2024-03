Frosinone Di Francesco | «Le prestazioni non bastano»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 16 marzo 2024) Le parole di Eusebio Di, tecnico del, prima del calcio d’inizio della partita dei ciociari contro la Lazio Eusebio Diha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Frosione–Lazio. Di seguito le sue parole. «Loro vengono da una settimana particolare e ricercano una compattezza maggiore in questo momento. Noi dobbiamo essere più determinati perché lenon, non portare niente a casa non fa male ma dobbiamo saper reagire. A noi manca la concretezza che dobbiamo ritrovare. Saremo leoni? Feriti, ma per forza dobbiamo esserlo. La voglia di reagire c’è e il pubblico ci sosterrà dall’inizio alla fine».