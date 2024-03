Friburgo-Bayer Leverkusen | Bundesliga | tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 16 marzo 2024)è una partita della ventiseiesima giornata die si gioca domenica alle 15:30: tv,Lo diciamo? Lo diciamo! Sì, questo senza dubbio potrebbe essere decisamente l’anno deldi Xabi Alonso, una squadra che ancora non ha perso nessuna partita in stagione nonostante nel doppio confronto contro il Qarabag ci sia andato davvero vicino. Giovedì scorso le “aspirine” hanno pure ribaltato completamente il match nei minuti di recupero grazie alla doppietta dell’ex Roma Schick. E adesso puntano a continuare a vincere anche in campionato. Un’esultanza del(Lapresse) – Ilveggente.itAnche ilè stato impegnato in Europa League nella ...