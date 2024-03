Francia | ricercato per quattro omicidi si presenta in tv a un quiz a premi | l’assurdo caso di François Verove

(Di sabato 16 marzo 2024) Una storia davvero assurda, quella del francesepero e stupro, l’uomo era riuscito a far perdere le tracce di sé fino a quando, a sorpresa, non ha deciso di prendere parte a untelevisivo. Il tutto con estrema naturalezza, nonostante la polizia lo stesse cercando in tutto il Paese con gravissime accuse a suo carico. Ex poliziotto, l’uomo è considerato responsabile di almenoe sei stupri commessi intra il 1986 e il 1994. Nel 2019 ha fatto un’apparizione nel popolare programma televisivo Tout le monde veut pendre sa place (“Tutti vogliono prendere il suo posto”), senza nascondere la sua identità, nonostante i sospetti delle autorità nei suoi confronti. Soltanto in queste ore, la polizia ha ...

