Francia-Inghilterra oggi in tv | Sei Nazioni rugby 2024 | orario | dove vederla | programma | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Si disputail quinto e ultimo turno del Guinness Seidie a far calare il sipario sul torneo, al Groupama Stadium di Lione, saranno i padroni di casa dellae l’. Una sfida che potrebbe mettere in palio ‘solo’ il secondo posto finale, ma anche essere decisiva per il titolo. L’Irlanda, infatti, guida la classifica con 16 punti, quattro in più dell’e cinque in più di Scozia e. Una vittoria, ma anche un pareggio, irlandese nel match con la Scozia nel pomeriggio vorrebbe dire titolo per gli irlandesi, che così bisserebbero il successo di un anno fa. Ma in caso di ko irlandese, in base ai bonus conquistati, potrebbe riaprire la porta al titolo sia ai Bleus sia agli inglesi. Per la ...