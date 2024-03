Franca Leosini compie 90 anni | le frasi più belle della puntata con Sabrina e Cosima

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 16 marzo 2024) Nata a Napoli il 16 marzo del 1936,, oggi,90. Laureata in lettere ha iniziato a lavorare con L’Espresso negliSettanta per poi approdare in Rai. Il suo programma più famoso è senza dubbio Storie Maledette in cui – dal carcere – intervista ergastolani e non per raccontare la loro storia con l’immancabile quadernone. Un programma che ha fatto nascere i Leosiners, suoi fan nonché termine entrato regolarmente nella Treccani. “Ci metto almeno tre mesi per ogni storia” – ha raccontato nel 2020a Sorrisi – “Dopo aver scelto la storia ci sono infatti i passaggi tecnici: contatto gli avvocati, che sono sempre molto carini con me, poi c’è l’incontro con i protagonisti e tutto il lavoro che non si vede in tv. Leggere migliaia di pagine di documenti, ...