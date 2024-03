Frana in Campania | stop ai treni Roma-Bari per un mese E crescono i prezzi degli aerei

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 16 marzo 2024) Il prossimo ponte di Pasqua si annuncia complicato per gli spostamenti in treno sulla linea trae Lecce. Unail 12 marzo ha interessato la galleria Starza, causando un dissesto per circa 250 metri nel tratto tra Ariano Irpino e Montecalvo, provocando un notevole rallentamento nei collegamenti tra Nord e Sud. Rfi ha comunicato che serviranno 30 giorni per ripristinare l'infrastruttura, nel frattempo la tratta tra Foggia e Benevento rimarrà chiusa, ia lunga percorrenza (Alta Velocità e Intercity) saranno attestati nelle stazioni delle due città e sarà attivo un servizio sostitutivo tramite bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall'interruzione, con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale.