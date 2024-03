Foto online + polemiche e insulti della casa nuova | Casalino è tornato

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di sabato 16 marzo 2024) Lui ama i grandi spazi, quando arrivò a Palazzo Chigi volle un ufficio come un campetto da calcio. Adesso ha un appartamento dai 165 metri quadratiLui ama i grandi spazi, quando arrivò a Palazzo Chigi volle un ufficio come un campetto da calcio. Adesso ha un appartamento dai 165 metri quadratiLui ama i grandi spazi, quando arrivò a Palazzo Chigi volle un ufficio come un campetto da calcio. Adesso ha un appartamento dai 165 metri quadrati