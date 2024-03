Forzano la basculante del garage ed entrano nella villetta. Furto a segno dei ladri nella zona residenziale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024)in unadi via Di Vittorio a Borgarello. Come spesso accade i soliti ignoti sono entrati in azione nel pomeriggio. Prima, hanno controllato che in casa non ci fosse nessuno e poi hanno “colpito“ in un modo piuttosto originale. Invece di forzare una porta a finestra o la porta d’ingresso, hanno preferito passare dal. Ihanno forzato la portae sono entrati nell’abitazione che si trova in unadel paese. Il, infatti, è collegato alla casa. Una volta all’interno i malviventi hanno rovistato in ogni angolo alla ricerca di oggetti da rubare e se ne sono andati con due monili, due anelli di non ingente valore. Quando i proprietari sono rientrati, hanno trovato la...