Formula E | San Paolo E-Prix | Sam Bird vince in fotofinish

(Di sabato 16 marzo 2024) Sul circuito cittadino di San, in Brasile, la McLaren Samconquista la vittoria in un finale da cardiopalma. A completare il podio ci pensano Mitch Evans e Oliver Rowland. E’ il quarto appuntamento della Stagione 10 diE, che torna in pista dopo circa un mese di pausa dall’ultimo E-. La gara brasiliana regala emozioni e colpi di scena, primo tra tutti il ritiro del leader del mondiale Nick Cassidy: la sua Jaguar ha rotto l’alettone, che poi si è infilato sotto la vettura, impedendogli di sterzare. Monoposto contro il muro, gara finita. Sorprende invece Max Guenther della Maserati, che ha rimontato dal fondo della griglia dopo la penalità di 40 posizione, data a seguito della sostituzione della scatola del cambio. Il pilota tedesco ha poi concluso la gara in nona piazza. I veri protagonisti sono ...

Maduit (Ds Penske): «Ridotto il divario dai rivali, ma non siamo ancora dove vorremmo. Lo spettacolo Dipende dalla gestione dell'energia»

SAN PAOLO – Vive da anni in California, ma il suo accento francese è ancora importante. La sua “sistemazione” alla Ds Penske è quasi inevitabile: ...motori.ilmessaggero

San Paolo, seconda pole stagionale per Wehrlein (Porsche). Vandoorne (Ds Penske) battuto per 2 millesimi: SAN PAOLO – I primi punti del quarto ePrix della decima stagione della Formula E vanno in Germania. Li ha conquistati Pascal Wehrlein, il pilota della Tag Heuer Porsche che si ...motori.ilmessaggero

