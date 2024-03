Formia Finale del concorso “La Scuola Alberghiera e il suo Territorio 2023 2024”

Formia / Riunione della Giunta nazionale Coni al centro “Bruno Zauli” col presidente Malagò [VIDEO]

Formia – Il regalo nel 2025 per i primi 70 anni di attività del centro di preparazione olimpica di Formia “Bruno Zauli” Una “piscina olimpica” che serve come il pane per migliorare e qualificare ult ...temporeale.info

Celsi: "Inter scarica mentalmente a Madrid. Ora alla Juve serve un grande Finale di stagione": Intervistato da Radio Bianconera nel corso di 'Cose di Calcio', il preparatore atletico Mimmo Celsi analizza così il momento della Juventus e non solo: "La testa e le ...tuttojuve

Coni: Malagò,'Centro di Formia fiore all'occhiello nostro mondo': (ANSA) - ROMA, 14 MAR - 'Il Centro di preparazione olimpica di Formia è un fiore all'occhiello del nostro mondo'. Lo ha detto il presidente del ...sport.tiscali