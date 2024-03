Forlì all’assalto della Coppa Italia | A Roma con un sogno E voglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) "Quando si partecipa alle Final Four lo si fa con l’obiettivo di ottenere il meglio e, anche se abbiamo grande rispetto delle nostre avversarie, andiamo acon lae ildi provare a vincere". Coach Antimo Martino manifesta così l’intenzione di portare ail trofeo2024 (palla a due ore 16.15, PalaTiziano). L’avversariosemifinale è la Pallacanestro Cantù e i biancorossi hanno recuperato dall’infortunio alla caviglia l’americano Kadeem Allen, dopo tre settimane di stop e due match saltati in campionato. "Siamo tornati a lavorare in palestra tutti insieme – spiega Martino– e siamo fiduciosi, concentrati e motivati avendo preparato l’incontro con la consueta serietà. Ad Allen servirà comunque un po’ di ...