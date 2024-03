Football americano. Aquile ancora in casa. Domani alle 14 coi Vipers Modena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Nuovo impegnolingo per le, cheaffronteranno inin una partita che si preannuncia assai interessante per il valore delle squadre in campo. L’appuntamento è al Mike Wyatt Field14 con la quasi tranquillità di una giornata senza la pioggia torrenziale ed il fango che lo scorso weekend ha reso complicate diverse partite nei vari campionati nazionali. In questa terza giornata del campionato di IFL 2 il confronto trasi presenta tra i più gettonati da vedere: la formazione di coach Pippin, dopo la netta vittoria per 57-13 sui Grizzlies Roma, in cui ha brillato il rushing game estense con 5 td su corsa ed altri due in cui i passaggi corti di Scaglia e Ladisa hanno dato vita ad altre ...