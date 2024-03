Fondi Ue | De Luca pronto al patto col governo | Decaro il mediatore

Dice di non voler polemizzare con Vincenzo De Luca (senza mai nominarlo). Poi, però, lo fa e controbatte a tutte le accuse del governatore della Campania: “Il Governo non ha alcun obbligo, previsto ... (lanotiziagiornale)

Valmadrera sempre vivo il ricordo di Luca Magistris

A quattordici anni dalla scomparsa , il suo ricordo è più vivo che mai. Luca Magistris, medico dello sport lecchese nonchè dottore ...resegoneonline

Fondi per il Sud, De Luca risponde a Fitto: «Noi non molliamo»: Si augura che «l’intesa si trovi presto». Poi parla di «giorni o mesi». Dice che «gli scontri si fanno in due», ma una stoccata a Vincenzo De Luca la ...ilmattino

REGIONE - Grimaldi: De Luca campione di scaricabarile intrappolato in dirette social: 18:13:49 “Abbiamo un presidente di Regione campione mondiale nella specialità dello scaricabarile: per i Fondi per la Coesione E' colpa del Governo. Per la Sanità senza personale E' colpa del Govern ...casertafocus