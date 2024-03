Foggia | resti umani nel pozzo | si indaga su un 27enne scomparso

(Di sabato 16 marzo 2024) Alcuni, tra cui una scatola cranica, sono stati ritrovati all’interno di undi San Marco in Lamis, in provincia di. Un macabro ritrovamento risalente a qualche mese fa e reso pubblico solo oggi, al termine di alcuni accertamenti portati avanti dagli inquirenti. Non è ancora del tutto chiara l’identità del cadavere L'articolo proviene da Il Difforme.

La campagna di San Marco in Lamis è tristemente nota ai pugliesi per essere diventata il cimitero delle persone scomparse. L'anno scorso sono stati ri Trovati ben diciannove cadaveri (ilgiornale)

Puglia, trovati in un pozzo i resti di un uomo scomparso 11 anni fa

Puglia, trovati in un pozzo i resti di Angelo Tricarico, 27enne scomparso nel 2013. La scoperta a San Marco in Lamis, nel Foggiano.lettera43

Ritrovati i resti di un giovane scomparso 11 anni fa: erano in un pozzo. La pista dell’omicidio: Svolta nel giallo relativo alla scomparsa di Angelo Tricarico. Il giovane era svanito nel nulla 11 anni fa e ora i suoi resti sono stati ritrovati in un pozzo nelle campagne di San Marco in Lamis, in ...unionesarda

Drammatico epilogo a San Nicandro: ritrovati i resti di Angelo Tricarico dopo 11 anni: SAN NICANDRO (FG)- San Nicandro Garganico è teatro di un'agghiacciante scoperta: i resti mortali del ventisettenne Angelo Tricarico, scomparso nel 2013, sono stati ritrovati in un pozzo nelle campagne ...infooggi